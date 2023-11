OM : Marcelino va encore énerver les supporters marseillais !

Depuis son départ précipité de l’OM, Marcelino ne rate jamais une occasion de taper sur le club olympien. On pouvait penser que sa nomination comme entraineur de Villarreal allait lui permettre d’oublier Marseille, ce n’est pas le cas…

Dans un entretien accordé au média El Mediterraneo, Marcelino a une nouvelle fois pointé du doigt les groupes de supporters marseillais. « Le travail à Marseille, au jour le jour, a été agréable. Je n’ai pas eu de sentiment différent des autres équipes. Le club nous a beaucoup aidés, les gens qui y travaillaient. Nous avons essayé de nous adapter rapidement, en connaissant le français à un niveau acceptable, mais il y a eu des situations avec les ultras qui étaient loin d’être normales. Et heureusement, je ne les ai pas vécues, mais mes collègues les ont vécues, ce qui revient au même. C’est très difficile de travailler dans un tel environnement et ça ne fait que régresser, parce qu’il est dommage qu’un club aussi grand que l’Olympique de Marseille n’ait pas un fonctionnement normal pour pouvoir continuer à grandir et pour pouvoir répondre à l’énorme masse sociale qu’il a non seulement en France mais dans le monde entier ».

C’est très difficile de travailler dans un tel environnement

Entrevista | Marcelino se confiesa en Mediterráneo https://t.co/AtpdEnyCkX — El Periódico Mediterráneo (@epmediterraneo) November 20, 2023

Sur RMC, Eric Di Meco a tenu raconter sa version du feuilleton Sanchez et de son retour avorté à l’OM cet été. « On sait ce qui s’est passé avec (Alexis) Sanchez. Il a patienté dans un premier temps, puis il est revenu vers le club pour négocier en vue d’une prolongation. À ce moment-là, on lui a expliqué que son profil n’entrait plus dans les cases du nouvel entraîneur. Donc en plus de partir en courant, il (Marcelino) nous a fait un joli cadeau… Peut-être que les dirigeants ont mis ça sur son dos. Il n’empêche que son profil ne correspondait pas. Et là, chaque match qu’on voit passer avec les performances d’Aubameyang, on pleure ».

A LIRE : Mercato OM: Une recrue estivale annonce la date de son départ et sa future destination !

A LIRE : Ligue 1 : Nice, Monaco et le PSG s’envolent au classement ! L’OM dit adieu au podium ?

Chaque match qu’on voit passer avec les performances d’Aubameyang, on pleure

Eric Di Meco n’est pas satisfait par la politique globale du recrutement marseillais. « Quand tu es à l’OM et que tu as ce budget-là, on a compris que tu étais obligé de prendre des risques, voire de faire des paris. Ok, pourquoi pas. Sauf que des paris, ça fait trois ans que tu en fais. (…) Si à chaque fois en fin d’année, tu réussis des paris, les Alexis (Sanchez), les (Sead) Kolasinac, tu fais tout pour les garder. Je suis désolé. Derrière, ça coûte très cher. Ensuite, tu fais Iliman Ndiaye, deuxième division anglaise, Ismaïla Sarr, deuxième division anglaise, ce sont des paris ça pour moi. Même Correa, c’est un pari d’essayer de le relancer. Pierre-Emerick Aubameyang, vous savez combien il touche ? Le gros problème qu’il y a, c’est quand tu as de l’imagination et pas trop d’argent et que tu tentes des paris, on veut bien être indulgent. Sauf que les mecs, il faut les garder quand ils font les choses bien. (…) Kolasinac ce n’était pas ma tasse de thé, mais c’était un soldat. Tu as besoin de soldats. Il n’y a plus de soldats. Il y a zéro caractère dans cette équipe ».

Il y a zéro caractère dans cette équipe