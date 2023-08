OM : Marcelino veut faire du Vélodrome une forteresse !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est passé en conférence de presse hier soir après la victoire de son équipe face au Stade de Reims. L’Espagnol a pris son temps pour répondre à plusieurs questions…

Il a notamment évoqué son ambition de faire de l’OM une équipe à nouveau souveraine chez elle, au Vélodrome.

« Le public a énormément d’importance pour nous. On a vu aujourd’hui qu’il a été derrière nous dès la première minute. C’était quelque chose de merveilleux pour moi de vivre le soutien de ce stade. Dans les moments difficiles, c’est toujours important d’avoir ce soutien. Et c’est important pour les joueurs. Nous ce qu’on veut faire c’est que les équipes qui arrivent ici, ce soit quasiment impossible de gagner ou au moins très difficile. On travaille pour ça. On veut que le public soit fier de ce qu’il voit sur le terrain. Ça va nous aire beaucoup de bien pour le match de mardi. » Marcelino – Source : Football Club de Marseille

Une blessure à la cheville pour Mughe

« C’est arrivé après un tacle assez dur en fin de première mi-temps. Il ressentait une douleur à la cheville. Il n’arrivait pas à se retourner ou à courir correctement. On va suivre de près l’évolution de cette blessure, on espère qu’il pourra aller mieux rapidement. » Marcelino – Source : Football Club de Marseille

