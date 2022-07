OM – MARIGNANE GIGNAC (4-1) : Le triplé de Dieng, les deux compos de Tudor !

L’OM a lancé sa saison 2022/2023 avec un premier succès lors du premier match amical face à Marignane Gignac au centre RLD ce mercredi.

Tudor a lancé son 3-4-3 avec deux équipes différentes lors des deux mi-temps. Isaak Touré et Bartug Elmaz ont été en vue, tout comme Bamba Dieng. Voici les buts marseillais lors de ce premier match amical. Bakambu qui va ouvrir le score suite à un corner de Payet. (1-0 / 24′).

🔥 Ouverture du score de l’OM. Dimitri Payet dépose le ballon sur la tête de Guendouzi qui dévie pour Bakambu qui surgit au second poteau et pousse le cuir au fond des filets. pic.twitter.com/9IyVK9ARkZ — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022

Caleta Car se troue sur une tête en retrait et permet aux visiteurs d’égaliser par Nagui (1-1).

🔥 Égalisation de Marignane ! Grand dégagement du portier de Marignane, mauvaise appréciation de Caleta-Car qui manque son intervention. Nagui se présente seul face au but et remporte son duel. pic.twitter.com/LQblaFEbNz — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022

But de Dieng ! Bien lancé par Under, l’attaquant sénégalais crochète et marque (2-1 / 53′).

✨ L’OM qui reprend l’avantage ! Under qui délivre une belle passe à Bamba Dieng qui ne tremble pas devant la cage. pic.twitter.com/naUs0mQKtJ — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022

Under sert Dieng dans la surface, l’attaquant sénégalais est bousculé, penalty qu’il transforme lui même (3-1 / 82′).

🔵⚪️ Dieng transforme un penalty qu’il a lui-même obtenu. Ca fait 3-1 pour l’OM. pic.twitter.com/TVKyYNi2Am — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2022

Dieng s’offre un triplé, il est trouvé par Gueye, cette fois il place un lob (4-1 / 91′).

Le onze de départ

Lopez

Mmadi Gigot Touré

Lirola Guendouzi Targhalline Kolasinac

Gerson Payet

Bakambu

Le onze de la seconde mi-temps

Van Neek

Mmadi Caleta-Car Peres

Under Rongier Gueye Amavi

Elmaz Ben Seghir

Dieng