OM : « Marseille, c’est Highlander, ils ne meurent jamais! »

Après le retournement de situation lors du match LOSC – OM, Jérôme Alonzo, consultant de la Chaîne L’Equipe, a affiché son plaisir de voir ce que réalise le club marseillais cette saison…

L’OM était mené 1-0 et n’avait quasiment rien montré pendant presque 70 minutes à Lille. Et puis Rongier a raté un penalty, Villas-Boas a modifié son système en faisant rentré Aké… le match a basculé côté olympien ! Jérôme Alonzo est revenu sur cette rencontre sur le plateau de l’Equipe du soir.

un cœur gros comme ça, du caractère, deux ou trois joueurs exceptionnels — Alonzo

« A la 65e minute, pendant qu’on regardait le match, on se pensait que les débats seraient contre Marseille et pour Lille, sur la réduction de l’écart entre les deux clubs au classement. Mais cette saison a un côté irrationnel, et c’est beau, c’est génial. Il faut se rendre compte comment c’est beau, même si ce n’est pas toujours flamboyant. L’OM s’est construit avec pas grand-chose, un cœur gros comme ça, du caractère, deux ou trois joueurs exceptionnels, là c’était Steve Mandanda comme souvent… Marseille, c’est Highlander, ils ne meurent jamais. » Jérôme Alonzo – Source: L’Equipe