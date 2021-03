L’OM se rend au Canet-en-Roussillon dimanche soir pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Un tirage au sort qui ravit le manager général des locaux, Jordi Delclos…

L’OM se déplace à Perpignan dimanche soir pour aller défier le Canet-en-Roussillon en 16e de finale de la Coupe de France. Si le groupe marseillais est amputé de Valentin Rongier, Jordan Amavi, Florian Thauvin et Steve Mandanda, cela ne contrarie pas le manager général canétois, Jordi Delclos.

🔜 #CRFCOM

Le groupe sélectionné par 𝗡𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗟𝗮𝗿𝗴𝘂𝗲𝘁 avec le retour d’@hi04ro30ki 🔵⚪️ pic.twitter.com/dUB5bJC8NU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 6, 2021

nous ne pouvions pas rêver mieux que tomber sur cette équipe de l’OM – jordi delclos

Interrogé par le media L’Indépendant, Jordi Delclos n’a pas caché sa joie de recevoir l’OM…

« Marseille, c’est pour moi le plus grand club de France. Je suis supporter de Marseille depuis tout petit, je regardais les cassettes de Papin et Waddle avec mon grand-père, mon enfance a été bercée par les « ciel et blanc ». Ils ont gagné la Ligue des Champions, et réalisé des choses exceptionnelles. C’est un club historique, qui a beaucoup de valeurs, et pour moi nous ne pouvions pas rêver mieux que tomber sur cette équipe de l’OM » Jordi Delclos – Source : L’Indépendant