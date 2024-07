OM : « Marseille et ses supporters représentent assurément l’une des plus belles pages de ma carrière

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le retour de Fabrizio Ravanelli au sein du club est officialisé ! L’ancien attaquant a partagé sa joie de revenir après tant d’années.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi le retour de Fabrizio Ravanelli au sein du club comme pressenti depuis la fin de saison dernière. L’ancien attaquant retrouve le club où il a brillé il y a des années et a partagé sa joie immense dans un communiqué publié par l’OM.

« Revenir à l’OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L’OM et ses supporters représentent assurément l’une des plus belles pages de ma carrière et je reviens à Marseille avec enthousiasme afin de mettre mon expérience au service de l’Institution et du Président Longoria », a déclaré l’ancien buteur.

𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐑𝐚𝐯𝐚𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐚̀ 𝐥’𝐎𝐌 L’OM est heureux d’annoncer le retour de Fabrizio Ravanelli à l’Olympique de Marseille. L’ancien attaquant olympien revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif. Plus d’infos ici 👉… pic.twitter.com/hURyQN8czH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 8, 2024

L’ancien attaquant olympien, qui a revêtu le maillot bleu et blanc et porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises entre 1997 et 1999, revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif. Fort de son expérience et de sa connaissance du club, il aura notamment pour mission de représenter l’OM et le Président Pablo Longoria, dont il sera un relais privilégié au quotidien en interne et en externe, y compris auprès des instances nationales et internationales.

Pablo Longoria : « Je suis ravi que Fabrizio nous rejoigne et puisse nous apporter son vécu et son expertise aussi bien sur le plan institutionnel que sportif. Son retour à l’OM s’inscrit dans le cadre du renforcement institutionnel et structurel du club, que nous avons entrepris, en nous appuyant notamment sur les valeurs qui ont contribué à forger l’histoire et la renommée de l’Olympique de Marseille »