OM: « Marseille était une possibilité pour Luis Suarez ! »

A l’été 2010, l’OM est champion de France en titre. Son capitaine et attaquant Mamadou Niang est sur le départ, de quoi donner des idées aux dirigeants afin de le remplacer…

Le buteur du FC Barcelone, était apparement pisté par les dirigeants marseillais selon le journaliste Avi Assouly au mercato estival 2010. Mamadou Niang sur le départ, Luis Suarez est un option afin de remplacer le sénégalais. Joueur de l’Ajax Amsterdam à cette époque, l’uruguayen signe finalement en faveur de Liverpool en Janvier 2011. Quant à l’OM, il décide de recruter Gignac et Remy contre une somme de 33 millions d’euros…

Les contacts avec l’OM existaient vraiment– Assouly

Il s’est exprimé sur Eurosport:

« Si mes souvenirs sont exacts, j’avais eu Daniel Fonseca au téléphone. Et il m’avait confirmé que Marseille était une possibilité pour Suarez. Parmi tant d’autres, certes, mais les contacts avec l’OM existaient vraiment. Il y avait eu des rires, sur le moment. Non, je suis de la vieille école moi, je ne l’ai pas inventé. L’information avait aussi été traitée en Espagne. Il y a eu un petit truc entre Suarez et l’OM. Un petit truc qui a flopé, certes, mais il a existé » Avi Assouly— Source: Eurosport