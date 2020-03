OM: « Marseille, le meilleur moyen de rebondir » prévient un joueur de Montpellier…

L’OM va affronter le MHSC ce samedi à 17h30. Le gardien de Montpellier, Géronimo Rulli espère battre les marseillais…

Les hommes de Villas-Boas vont devoir battre Montpellier, s’ils veulent conserver leur avance au classement. L’équipe de Michel Der Zakarian, huitième du championnat s’est incliné lourdement le week-end dernier face à Rennes 5-0. Un échec que le gardien de Montpellier veut oublier en battant l’Olympique de Marseille.

L’OM, un match important– Rulli

Le portier argentin s’est exprimé en conférence de presse:

« J’ai évolué une fois en Argentine sans public et sans supporteurs. Ce n’est pas une bonne sensation mais je pense que c’est la meilleure solution. On fera un bon match pour le public resté à la maison. Je déteste encaisser 1 but donc imaginez 5. On a fait un très mauvais match, mais là on affronte une très bonne équipe de l’OM et c’est la meilleure opportunité pour rebondir. C’est important pour nous, pour le club et les supporteurs ». Géronimo Rulli— Source: Midi Libre

#MHSCOM 💬 @gerorulli « On aimerait avoir tous les supporters avec nous, d’autant plus contre Marseille qui est un match important pour eux, c’est un match qui va marquer la saison. Il faudra faire un très gros match » pic.twitter.com/FelCWGb8Yq — MHSC (@MontpellierHSC) March 12, 2020

#MHSCOM 💬 @gerorulli « Marseille est une très bonne équipe, c’est la meilleure opportunité pour revenir » — MHSC (@MontpellierHSC) March 12, 2020