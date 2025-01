OM : « Mascarade, délit de sale gueule… » la décision de la commission de la LFP ne passe pas !

La sanction de trois mois de suspension imposée à Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, continue de susciter des réactions vives dans le monde du football français.

Cette décision de la commission de discipline fait débat, surtout après que plusieurs observateurs aient souligné des incohérences dans la manière dont les sanctions sont appliquées. « La différence de traitement entre Benatia et Olivier Létang, qui a agi de manière plus virulente lors du même match entre l’OM et le LOSC, n’a aucune cohérence, » souligne Jérôme Rothen, consultant sur RMC. En effet, le président du LOSC, Olivier Létang, a écopé d’une suspension d’un mois pour des faits similaires, créant ainsi un sentiment d’injustice parmi certains acteurs du football.

A lire : Mercato OM : Les détails financiers des transferts Gouiri / Brassier !

Mehdi Benatia dérange

🗣️ « C’est un délit de sale gueule. Mehdi Benatia dérange. » 💥 @RothenJerome choqué par la sanction contre Benatia après OM-Lille pic.twitter.com/saPkiRfV4X — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 30, 2025

« Ça fait partie de la plus grosse mascarade d’une commission, » a réagi Jérôme Rothen, se montrant particulièrement critique envers la décision prise. Selon l’ancien milieu de terrain, cette sanction semble être un « délit de sale gueule », arguant que Benatia dérange certains acteurs du football. « Quand tu regardes ce qu’il s’est passé… Tu en as un qui tire l’arbitre, il y a un contact physique. Et un autre, qui montre juste du doigt, il n’y a pas de contact physique, » a-t-il expliqué. Selon Rothen, Benatia a toujours maintenu qu’il n’avait pas insulté l’arbitre, se contentant de signaler l’erreur de l’arbitre sur le penalty, ce que le quatrième arbitre aurait confirmé.



Rothen remet en cause la logique de la commission de discipline, en soulignant les différences flagrantes de traitement entre les deux cas. « Si on vous explique les choses comme ça, vous mettez un mois à qui et trois mois à qui ? » interroge-t-il, soulignant l’irrégularité de la sanction imposée à Benatia par rapport à celle de Létang.