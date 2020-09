OM : Match amical contre Nîmes ce matin

L’Olympique de Marseille affronte Nîmes ce vendredi matin, en match amical, nous informe La Provence. L’occasion pour les joueurs de retour de coronavirus de retrouver du rythme.

À la demande d’André Villas-Boas, l’OM affronte Nîmes ce vendredi matin, en match amical. La rencontre a lieu à 11 h, au centre Robert Louis-Dreyfus. Bien évidemment cette dernière est à huit clos. Le technicien portugais va profiter de cette confrontation pour donner du temps de jeu à des joueurs peu utilisés mais surtout pour redonner du rythme à ses protégés de retour de coronavirus. Ainsi, Dimitri Payet, Valentin Rongier et Jordan Amavi (titulaire à Brest) devraient être alignés d’entrée dans le onze marseillais. Concernant Alvaro Gonzalez, son temps de jeu pourrait se réduire à 30 minutes seulement maximum. Même si l’Espagnol va mieux, le défenseur manque suffisamment de rythme pour pouvoir prétendre jouer toute la partie.

Premier match pour Nagatomo ?

Malheureusement non. Trop juste physiquement, le Japonais ne prendra pas part à cette rencontre. Un programme de remise en forme de trois semaines lui a été préparé avant que ce dernier fasse son retour en compétition. Loué pour son sérieux et son professionnalisme, l’ancien interiste pourrait être disponible plus tôt si les tests s’avéreraient concluants rapidement.