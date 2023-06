OM : Match arrangé entre l’OL et Montpellier, « je ne tombe pas de ma chaise »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Contacté par La Provence, l’ancien président de l’OM Christophe Bouchet a réagi aux révélations de Gérard Collomb sur un match arrangé par l’OL. Il a déclaré ne pas être surpris de ces déclarations.

L’ancien Maire de Lyon a révélé récemment que Jean-Michel Aulas et Louis Nicollin se seraient arrangés pour faire match nul 1-1 lors de la 37ème journée de Ligue 1 en 2003. Le résultat permettait à l’époque à l’OL d’être champion et au MHSC de se maintenir dans l’élite. Une façon plutôt decalée de rendre hommage au mythique président Aulas qui n’a pas manqué de faire réagir.

« Une solidarité entre les clubs de L1 »

Bouchet à @laprovence : « Malheureusement, l’information ne m’étonne pas particulièrement. Je ne tombe pas de la chaise. La communauté du football sait qu’il y a régulièrement une solidarité des clubs de Ligue 1 pour ne pas qu’il y en ait un qui tombe en Ligue 2, parce que — OManiaque (@OManiaque) June 15, 2023



La Provence a contacté dans la foulée l’ancien président de l’Olympique de Marseille Christophe Bouchet, qui a donné son sentiment sur l’affaire et il n’apparait pas très surpris. : « Malheureusement, l’information ne m’étonne pas particulièrement. Je ne tombe pas de la chaise. La communauté du football sait qu’il y a régulièrement une solidarité des clubs de Ligue 1 pour qu’il n’y en ait pas un qui tombe en Ligue 2 »

L’ex-Maire de Tours n’a pas souhaité s’étendre sur la possibilité que ce match ait bel et bien été truqué, ni sur son homologue lyonnais de l’époque : « C’est très douloureux de ne pas être champion, c’est douloureux de ne pas être européen mais c’est l’enfer de descendre en L2. Sur ce match-là, je n’ai rien à dire, sur Jean-Michel non plus. Est-ce que c’est une probabilité ? Oui. Est-ce que ça a existé ? Je n’en sais rien. »