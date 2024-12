OM – Maupay : « Ben, c’est triste non ? »

Dans une interview accordée à L’Équipe, Neal Maupay, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, s’est ouvert sur son caractère et ses réflexions concernant le monde du football.

Selon lui, une partie de son succès réside dans sa générosité et son respect, tant envers son entourage qu’en dehors du terrain. Voici ses propos, scindés en plusieurs parties :

A lire aussi : Mercato : L’OM garde un oeil sur la situation de ce buteur à 25M€?

Sur son caractère et son approche du football

« Je sais qu’avec tout le monde, dans mon entourage, au club ou en dehors, je suis généreux, respectueux. Sur le terrain, la compétition, c’est différent. Mais je suis convaincu que si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à ça, en grande partie. J’ai également de grosses qualités footballistiques, mais, à part si tu es l’un des meilleurs attaquants au monde, Haaland ou Mbappé… Cela m’a permis d’avoir la carrière que j’ai eue aujourd’hui. » explique Maupay dans le quotidien sportif.

Sur la nécessité d’être soi-même

L’attaquant passé par Everton précise que le mieux est d’être soi même sans jouer un rôle. « Ce serait une perte de temps d’essayer, parce que je suis footballeur, de jouer un rôle. J’en vois, d’anciens coéquipiers, qui ne sont jamais eux-mêmes. En fait, c’est un poids de toujours essayer de contrôler ce qu’on dit, de contrôler ce qu’on fait. J’ai eu cette réflexion, il y a quelques saisons en Angleterre, quand il y avait eu des critiques sur le fait que je parlais trop sur le terrain. Mais, en fait, c’est moi, je n’ai pas envie de changer qui je suis. »

Le football moderne et son aseptisation

Maupay n’est pas fan du football moderne aseptisé sous la coupe de la communication maitrisée. « Le foot moderne est très aseptisé ? Ben, c’est triste non ? Chacun est comme il veut. Cela me fait rire, je croise des supporters qui s’étonnent : ‘En fait, t’es un mec normal !’ Ben, oui, moi, je suis normal. Cela fait du bien, dans le foot, quelques-uns sont comme ça… »

Sur les joueurs internationaux et la pression médiatique

L’ancien joueur de l’OGC Nice est conscient que le niveau de médiatisation a quand mêle un impact sur certains. « Après, c’est sûr que pour des joueurs internationaux, comme (Kylian Mbappé), qui sont scrutés toute la journée, c’est plus compliqué, ils se créent peut-être une carapace. La pression, les médias, cela n’aide pas. »

Neal Maupay semble ainsi souligner l’importance de rester fidèle à soi-même dans un environnement où la pression et l’attente peuvent mener certains joueurs à masquer leur véritable personnalité. Ses propos révèlent une vision plus humaine du football, loin des stéréotypes et des attentes imposées par l’industrie du sport.