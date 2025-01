OM – Maupay : « C’est vraiment dans la tête, c’est mental ! « 

La réaction de l’attaquant de l’OM Neal Maupay après la victoire de son équipe face au Havre (5-1) ce dimanche soir au stade Vélodrome lors de la 16e journée de championnat.

« Ça fait plaisir de marquer, mais ce n’est pas le plus important aujourd’hui. On voulait juste faire un bon match pour bien commencer l’année et c’est ce qu’on a fait. C’est vrai que ce n’est pas facile de toucher peu de ballons, mais c’est un peu mon rôle dans le système dans lequel on joue. Face à une équipe qui joue bloc bas, le coach me demande de ne pas décrocher, sinon je prends l’espace du numéro 10 et des milieux de terrain. Ce n’est pas évident de rester concentré, car on a quelquefois l’impression de ne pas être dans le match. C’est vraiment dans la tête, c’est mental. Le ballon va arriver et il faut être prêt quand il arrive. Après, j’en ai eu deux en seconde période et ça aurait dû faire but, c’est ce que j’ai dit au coach en sortant, j’étais dégouté de les avoir raté… » a-t-il expliqué au micro de DAZN.

