OM : Maupay ne mâche pas ses mots !

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Strasbourg (1-0) lors du match de clôture de la 6e journée de Ligue 1. Neal Maupay ne s’est pas caché après cette rencontre, il a pointé le manque d’engagement de son équipe en zone mixte.

Neal Maupay n’a pas mâché ses mots suite à la défaite de l’OM 1-0 à Strasbourg. En zone mixte, l’attaquant estime que son équipe n’a pas fait ce qu’il fallait. « On a raté notre première mi-temps dans l’engagement, avec ou sans ballon. Strasbourg a été plus agressif et après c’est compliqué de courir derrière le score. C’est une bonne piqûre de rappel. On sait que la saison est longue et qu’il y aura des moments difficiles. On a eu peu d’occasions, mais le gardien a fait de bons arrêts. Ils en ont profité, c’est une très bonne équipe. Le coach nous avait mis en garde en début de semaine, on était prêts, mais on n’a pas fait ce qu’il fallait. Ça nous coupe dans notre élan. On est puni. »

On n’a pas fait ce qu’il fallait. Ça nous coupe dans notre élan. On est puni — Maupay

❌ | Quel arrêt de Geronimo Rulli qui sauve une nouvelle fois l’Olympique de Marseille 💪👀 #RCSAOM pic.twitter.com/XhcLMHOTei — DAZN France (@DAZN_FR) September 29, 2024





Dans l’émission l’AfterFoot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a analysé la défaite de l’OM face à Strasbourg ce dimanche soir.

« Marseille n’a réussi a rééquilibré le match que lorsque Strasbourg a volontairement décidé de reculer. C’est pas possible que l’OM se fasse marcher dessus comme ça. Si en face il y a un avant centre plus efficace, Marseille prend un bain de pied… Oui il y a des questions à se poser du côté de Marseille. L’OM qui se fait marcher dessus ce soir, ça pose question. Il faudra du temps pour voir le ‘De Zerbi Ball. On ne l’a pas encore vu. Même quand ils ont gagné c’est surtout avec le caractère, la volonté d’être tous ensembles . Mais ce soir c’est un peu une clim pour Marseille, » a ainsi déclaré l’éditorialiste de RMC Sport.

A lire aussi : Strasbourg – OM (1-0) : 1er COUAC ! les choix de De Zerbi, Harit et Wahi en difficultés, RABIOT 1ère !

🎙️ @DanielRiolo : « L’OM qui se fait marcher dessus ce soir, ça pose question. il faudra du temps pour voir le ‘De Zerbi Ball’. Pour l’instant, on ne l’a pas vu » pic.twitter.com/ZftJpWjvTr — After Foot RMC (@AfterRMC) September 29, 2024

A LIRE AUSSI : Strasbourg – OM (1-0) : Marseille chute pour la première fois !