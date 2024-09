OM : Maupay remercie les supporters après son premier but !

Auteur d’une très belle première en tant que titulaire, Neal Maupay a pu également ouvrir son compteur de but à l’OM. Il a tenu à remercier les supporters sur X.

Arrivé cet été en tant que doublure à Elye Wahi et pour palier la blessure de Faris Moumbagna. Neal Maupay a profité d’un Wahi incertain pour gratter sa première titularisation, et réaliser une très belle performance. Le buteur français a ouvert le score et a par la même occasion, ouvert son compteur de but à l’OM sur une très belle tête décroisée. De quoi faire rugir un volcan déjà bien réveillé, célébrant les 125 ans de l’OM, les 40 ans du CU 84 et les 30 des MTP. Sur X le premier buteur du soir a souhaité célébrer cette première victoire à domicile, et par ailleurs remercié les supporters pour l’accueil. « Merci à tous les supporters pour cet accueil incroyable pour ma première à l’Orange Vélodrome avec le maillot de l’OM. Ravi de pouvoir vous offrir cette victoire pour l’anniversaire des MTP, des Ultras et pour les 125 ans de l’OM.

