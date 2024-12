OM : Maupay s’installe !

Note de FootMercato

7.5/10

Encore préféré à Wahi pour débuter cette rencontre à la pointe de l’attaque marseillaise, le buteur passé par Everton et Brighton a confirmé ses belles dispositions actuelles. Souvent trouvé par ses partenaires, il a brillé dans son jeu dos au but et ses remises astucieuses. Passeur décisif sur l’ouverture du score après une superbe passe piquée (17e), il était repris in-extremis alors qu’il filait seul au but (21e). Un peu plus discret après la pause