OM : Mauvaise nouvelle, Benedetto encore forfait ? Deux incertitudes ?

Dario Benedetto pourrait être encore absent ce mercredi face à Lyon. Selon RMC, la tendance est vers un nouveau forfait de Dario Benedetto…

Benedetto forfait face à Lyon

En effet, l’Argentin soigne toujours son tendon d’Achille douloureux. Selon RMC, l’OM ne prendrait pas de risque et souhaiterait préserver le buteur dans l’optique du match face au LOSC ce dimanche. De plus, « Steve Mandanda est aux soins, toujours gêné à la cuisse droite. Le gardien est accompagné à l’infirmerie du Serbe Nemanja Radonjic, pour une raison pour l’instant inconnue. » Plus d’infos à suivre lors de la conférence de presse ce lundi (conférence à suivre ici).