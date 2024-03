OM: mauvaise nouvelle pour le PSG avant le Classique !

Touché à la cuisse gauche avec l’Equipe de France Espoirs, Bradley Barcola a dû céder sa place peu avant la demi-heure de jeu face à la Côte d’Ivoire ce vendredi (3-2). Le joueur parisien se tenait la jambe et semblait grimacer en sortant du terrain. Une mauvaise nouvelle pour les Bleuets et le Paris Saint-Germain. En effet, l’ancien lyonnais pourrait manquer plusieurs matchs importants avec son club, dont le Classique face à l’Olympique de Marseille le 31 mars et la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes le 3 avril prochain.

