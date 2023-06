OM : Mauvaise nouvelle pour Vitinha !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Vitinha a connu 6 premiers mois compliqués et une adaptation difficile avec l’OM. L’attaquant portugais travaille dur physiquement et s’était relancé à l’occasion d’un match avec les Espoirs portugais, cela n’a pas été le cas hier soir !

Le jeune attaquant de l’OM était titulaire à l’occasion du premier match du Portugal lors de l’Euro Espoirs. La sélection portugaise s’est inclinée face à la Géorgie 2-0, Vitinha a été sorti dès la mi-temps après avoir traversé la première comme un fantôme. L’attaquant de 23 ans n’a tenté qu’un tir, non-cadré, en fin de premier acte. Au cours de ses 8 premières sélections avec les Espoirs, il avait pourtant inscrit 4 buts. Sera-t-il aligné face aux Pays-Bas samedi à 18h ?Nuno Tavares a lui disputé l’intégralité de la rencontre, remuant mais maladroit comme à l’OM…

Vitinha s’est confié lors d’un entretien pour Le Dauphiné Libéré. Il évoque notamment son poste d’attaquant, mais aussi l’exigence physique de la Ligue 1 et enfin estime qu’il a besoin de temps pour montrer ses qualités !

La saison prochaine, vous aurez un Vitinha meilleur

Vitinha affirme qu’il préfère jouer avec un autre attaquant : « Selon moi, l’attaquant est devant l’équipe et c’est à lui d’être le leader en pointe. La mobilité est une caractéristique essentielle, tout comme être fort physiquement, notamment en France, et surtout avoir une bonne finition pour bien conclure les actions. Je préfère jouer avec un autre attaquant, car je suis habitué à ce système : j’évoluais comme ça à Braga. »

L’attaquant venu de Braga avoue qu’il est surpris par le niveau d’exigence physique du championnat français: « Pour être sincère, je savais que c’était un championnat physique mais je ne m’imaginais pas que c’était aussi physique que je le vois maintenant. Je travaille tous les jours pour être à la hauteur du niveau des autres, j’ai d’ailleurs pris du muscle depuis mon arrivée. Je savais que c’était fort mais pas aussi fort que ça : c’est quelque chose qui m’a surpris« .

Enfin, Vitinha demande du temps et promet de montrer plus de choses la saison prochaine : «C’est difficile pour moi de changer de pays, d’aller dans un championnat différent de celui auquel j’étais habitué. J’ai besoin d’une période d’adaptation. Cette période que j’ai eue est suffisante et la saison prochaine, vous aurez un Vitinha meilleur, plus confiant. Tout sera nettement mieux»,