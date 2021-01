OM : Mauvaise nouvelle, Villas-Boas annonce deux absents importants face à Nîmes

André Villas-Boas était en conférence de presse ce vendredi. Le coach olympien a fait le point sur son groupe avant la reception du Nîmes Olympique. AVB a confirmé l’absence de Steve Mandanda, légèrement blessé face au PSG et qui sera forfait. Jordan Amavi n’est pas encore remis et sera lui aussi absent.

Si Morgan Sanson a fait son retour, par contre Jordan Amavi a du mal à soigner son mollet et sera encore forfait face à Nîmes. AVB ne prendra pas de risques avec Steve Mandanda , touché face au PSG, et qui sera absent aussi demain. Quid de Luis Henrique qui a été écarté du groupe suite à un test positif au Covid la semaine dernière.

#VillasBoas : « Mandanda fait beaucoup de compensation à cause de sa cheville, il s’est blessé au bout de 25 minutes de jeu, par précaution on va lui faire sauter ce match… » #confOM #liveFCM #OM

#VillasBoas : « Amavi n’a pas encore repris, on va voir pour la suite mais on est en retard par rapport à son retour, quand il change de direction il sent encore des douleurs… » #confOM #liveFCM #OM

