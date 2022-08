OM: « Mbemba, buteur et leader »

Un défenseur solide, dur sur l’homme, bien placé, et en plus buteur !

Chancel Mbemba a livré une prestation de grande qualité ce samedi face à Nantes, à l’image de ses deux premiers matchs avec l’OM. L’ancien joueur de Porto a surnagé en défense alors que ses deux compères Gigot et Balerdi ont une nouvelle fois déçus. En plus de sa performance, c’est lui qui ouvre le score et qui permet à l’OM de débloquer la situation…