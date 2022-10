OM – Mbemba : « C’est de notre faute ! »

L’OM perd deux points dans les dernières secondes face à Strasbourg et n’y arrive décidément plus. Il fallait relever la tête et les marseillais n’ont pas réussi à conserver leur avance. Au micro de la chaîne Canal+ Sport 360, le défenseur central Chancel Mbemba a assumé cette contreperformance.

Dommage, ça fait mal

« On est déçus. C’est de notre faute. Il ne faut chercher d’autre responsable. Quand on va rentrer, on va regarder les vidéos. Quand on perd, il faut assumer. On méritait de gagner, mais on a fait match nul. Dommage, ça fait mal ». Chancel Mbemba – source : Canal+ Sport 360 (29/10/2022)