OM : Mbemba, c’est le patron !

L’OM s’est imposé 3-0 à Nice ce dimanche lors de la 4e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Nice dimanche après midi dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Face à des Aiglons peu convaincants depuis le début de saison et qui avaient dans les jambes une prolongation en coupe d’Europe cette semaine, l’OM a rapidement pris le dessus. Les hommes d’Igor Tudor se sont sortis du pressing mis en place par Lucien Favre en début de rencontre, pour aller chercher haut les défenseurs niçois. Après plusieurs récupérations hautes et toujours des latéraux omniprésents, Clauss a pris son couloir pour trouver Sanchez en retrait, l’international chilien a parfaitement contrôlé avant de décocher une grosse frappe dans la lucarne de Kasper Schmeichel (0-1/10′). L’OM a déroulé son pressing et sa maitrise physique et technique lors de ce premier acte. Tavares s’est offert le second but d’une belle frappe sèche du droit (0-2/37′). Puis dans la foulé, le latéral portugais bien décalé par Rongier va frapper fort du gauche, Sanchez est à l’affût pour le 3e but (0-3/42′). Les marseillais ont ensuite géré la seconde période et s’offre un succès large et mérité à Nice…

La note de Chancel Mbemba : 7,5/10

Son appréciation Mbemba, c’est le patron !

Il avait annoncé la couleur lors de sa présentation en salle de conférence de presse au Stade Vélodrome : « je suis timide dans la vie, mais pas sur le terrain. » Force est de constater que l’ancien défenseur de Porto dégage une puissance et une sérénité impressionnante. C’est clairement la satisfaction défensive de ce début de saison. Mbemba gagne ses duel, va chercher haut l’attaquant qui décroche, et se montre appliqué dans ses passes. Un leader et un roc défensif…

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Les matches s’enchaînent, pour lui, et il continue de s’imposer comme le patron de la défense marseillaise. À droite de la défense à trois, il a été intraitable dans le duel et précieux par son sens du placement, même si les Niçois n’ont pas appuyé très fort. Maxifoot 7.5/10 Un match très costaud pour le défenseur central congolais. Son positionnement haut a empêché les Niçois de passer par la gauche. Impressionnant dans les duels, l’ancien joueur du FC Porto a été impeccable dans tous les domaines de la première à la dernière minute. Une vraie bonne trouvaille de Pablo Longoria. 90Min 7/10 Dans une première période dominée, Chancel Mbemba n’a rien manqué. Au duel avec Andy Delort, l’international congolais a maitrisé sa fougue et contré les quelques contres assassins des Aiglons. En seconde, sa qualité de leader a permis de parfaitement se positionner en opposition des frappes.