OM : Mbemba dans la liste des nominés !

La liste des 11 finalistes du prix Foé vient d’être révélée. Parmi les nominés, figure Chancel Mbemba, patron de la défense de l’OM. Le vainqueur de ce prix rendant hommage au disparu Marc Vivien Foé sera connu le 30 mai prochain.

Chancel Mbemba fait parti des 11 finalistes pour le prix Foé. Il est aux cotés de certains des meilleurs joueurs du championnat comme Hakimi, Fofana ou Moffi. Ce prix est décerné au meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 sur la saison écoulée.

Un hommage à Marc Vivien Foé

Ce trophée, crée en 2009 par Radio France Internationale rend hommage à l’ancien joueur camerounais Marc Vivien Foé, passé par Lens entre 1994 et 1999 mais aussi par l’OL entre 2000 et 2003. Vainqueur des CAN 2000 et 2002, il participe donc à la Coupe des Confédérations en 2003, en France. Mais le 26 juin 2003, lors de la demi-finale entre le Cameroun et la Colombie, dans le stade Gerland de Lyon Foé s’écroule, avant de mourir 45 minutes plus tard. Le portier de l’équipe de France de l’époque et ancien coéquipier de Foé à Lyon, Grégory Coupet fût particulièrement touché par ce drame. Il entrera en larmes sur le terrain lors de la demi-finale entre la France et la Turquie, le doigt pointé vers le ciel. Camerounais et Français se retrouvent en finale de cette compétition. Mais la victoire des bleus 1-0 en prolongation sur un but de Thierry Henry reste anecdotique. Les pensées des deux équipes étant tournées vers Foé.

Prix Foé 2023 : 🏆 Chancel Mbemba 🇨🇩 fait partie des 11 finalistes du prix du joueur africain de L1 de la saison. Le vainqueur sera dévoilé le 30 mai prochain. Les onze finalistes

Yunis Abdelhamid (Maroc/Reims), Mama Baldé (Guinée-Bissau/Troyes), Mohamed Camara (Mali/Monaco)

Le lauréat sera connu le 30 mai prochain. Si Mbemba reçoit ce prix, il sera le premier joueur marseillais à l’obtenir depuis André Ayew en 2015.