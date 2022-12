OM : Mbemba fixe les objectifs de la fin de saison !

Arrivé libre en juillet 2022, Chancel Mbemba est devenu le taulier de cette équipe d’Igor Tudor. Le congolais réalise un début de saison en boulet de canon et ne quitte pas la charnière Olympienne.

Auteur d’un début de saison remarquable, Chancel Mbemba a très vite obtenu la confiance d’Igor Tudor grâce à son expérience et sa polyvalence. En effet, le défenseur central a été titularisé à quinze reprises sur un total de quinze rencontres en Ligue 1.A 28 ans, le joueur a fait forte impression en Ligue des Champions en marquant deux buts et en délivrant une passe décisive lors des phases de groupe. Ce lundi, Chancel Mbemba s’est confié sur son avenir à l’OM mais aussi sur ses ambitions lors d’une interview pour La Provence.

« Je ne suis pas satisfait. Mais j’ai montré mes qualités car beaucoup de gens ici en France ne me connaissaient pas. Je n’ai rien fait ici encore. Ce n’est pas terminé. Quand je ne gagne rien, je ne suis pas content. Quand j’aurais une médaille, je serais satisfait. Collectivement, on a besoin de finir premier. Personnellement, j’ai besoin de gagner des titres. Je veux le faire ici, je veux pouvoir le dire. J’aime les défis. Ce ne sera pas facile, mais on va essayer. » Chancel Mbemba – La Provence – 26/12/2022

Ça fait mal, mais on vit avec — Mbemba

L’ancien joueur de Porto s’est confié sur l’élimination cruelle de l’OM lors du match retour à domicile contre Tottenham (1-2). Un évènement qui a fortement impacté l’état d’esprit du natif de Kinshasa.

« C’est dommage. Ça fait mal, mais on vit avec. C’est un manque de concentration, de communication. L’équipe a besoin de feeling avec tout le monde, il faut bien gérer, avoir de l’expérience. Sur ce match contre Tottenham, on a manqué d’expérience. Pour moi, ça fait partie des grandes déceptions de ma carrière. Je ne pleure jamais, mais ce jour-là, les larmes coulaient à l’intérieur. » Chancel Mbemba – La Provence – 26/12/2022