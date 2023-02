OM : Mbemba lance un appel aux supporters !

L’OM va jouer face à Annecy ce mercredi dans l’optique de se qualifier pour une demi-finale de Coupe De France. Chencel Mbemba était en conférence de presse, il a évoqué le match de demain face à Annecy et il espère jouer dans un stade à guichet fermé !

Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux

« Demain on parlera de guichets fermés? Moi j’en parle maintenant. Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux. Ils nous motivent pour aller chercher les points. Demain, on aura besoin des supporters, on doit aller jusqu’à la fin » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023)

#Mbemba : « Demain on parlera de guichets fermés? Moi j’en parle maintenant. Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux. Ils nous motivent pour aller chercher les points. Demain, on aura besoin des supporters, on doit aller jusqu’à la fin » #ConfOM #OMFCA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2023

Ce mercredi 1er mars, Marseille reçoit Annecy dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France, coup d’envoi à 21h !