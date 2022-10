OM – Mbemba : « On l’a mérité! »

L’OM s’est offert hier soir sa première victoire de la saison en Ligue des Champions face au Sporting sur le score de 4-1. Trois premiers points qui permettent aux olympiens de continuer à espérer finir dans les premières places avant le prochain match à Lisbonne.

Après une ouverture du score rapide des portugais, les olympiens ne se sont pas démontés et ont fait preuve d’une grande lucidité pour égaliser à la 13ème minute (Sanchez) puis prendre l’avantage à la 16ème minute (Harit). Les marseillais ont ensuite profité de l’apathie de la formation Lisboète après l’expulsion du gardien Antonio Adan pour creuser l’écart d’une tête de Balerdi à la 28ème minute.

Mbemba taille patron

Ancien joueur de Porto, Chancel Mbemba est habitué à rencontrer le Sporting pour disputer des matchs à fort enjeu. Le défenseur congolais en a profité pour marquer un but de renard des surfaces à la 84ème minute et asséner le coup de grâce aux portugais. Après la rencontre, le numéro 99 loue avant tout l’exploit collectif de son équipe.

« Je veux remercier mes coéquipiers car on s’est tous donnés à fond pour prendre les trois points. On a commencé avec des doutes, il fallait rentrer dans notre match. On devait gagner pour satisfaire nos supporters. On a mouillé le maillot pour gagner. On l’a mérité. » Chancel Mbemba – source : Zone mixte (04/10/2022)

Le défenseur de 28 ans a également célébré la victoire sur Twitter en félicitant de nouveau la prestation de ses coéquipiers.



