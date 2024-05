OM: Mbemba, un attaquant dans l’âme !

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance du FC Porto en 2022, Chancel Mbemba s’est imposé comme un titulaire indiscutable et le patron de la défense marseillaise. Buteur lors de la demi-finale aller de Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame jeudi dernier (1-1), le Congolais s’affirme dans des registres différents au sein du club olympien.

Arrivé libre à l’OM lors du mercato estival 2022 en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba s’est imposé comme le leader de la défense marseillaise. Auteur d’une magnifique frappe jeudi dernier contre l’Atalanta Bergame (20e, 1-1), l’international congolais est le deuxième meilleur buteur olympien de la saison avec six réalisations derrière Pierre-Emerick Aubameyang qui a inscrit vingt-sept buts.

« Avec sa détente et son timing, il était un fantastique joueur offensif »

« Il a beaucoup plus de détermination que quiconque dans les zones dangereuses, et attire naturellement le ballon, a analysé Sébastien Desabre, le sélectionneur du Congo. Comme il est aussi adroit devant le but, il est récompensé avec un jeu de tête au-dessus de la moyenne. » Lors de son passage à Anderlecht, ses caractéristiques en avaient fait une cible privilégiée sur coups de pied arrêtés. « Avec sa détente, son timing, il était un fantastique joueur offensif. On ne l’a pas travaillé, c’est un talent qu’il avait en lui et j’ai vu qu’il ne l’a pas perdu », a confié John Van den Brom, son ancien entraîneur, pas surpris lorsqu’il apprend que Mbemba est devenu, avec six buts, le défenseur marseillais le plus prolifique de l’histoire de la Coupe d’Europe.

« Mbemba est capable de faire du lancement de jeu en conduite de balle, analyse Desabre. On utilise cet aspect de son jeu, notamment quand il joue à trois défenseurs, sur son côté droit préférentiel, car il sait apporter le surnombre à l’intérieur. Avec son exceptionnelle vision du jeu, il casse des lignes par la passe ou en se projetant. »

À noter que Chancel Mbemba est le défenseur de l’OM qui porte le plus le ballon vers l’avant, faisant gagner 3, 214 km à son équipe depuis le début de saison.

