OM : McCourt a lâché 100M de dollars pour un nouveau projet !

Dans un article des Echos, on apprend que Frank McCourt a lâché près de 100 millions de dollars pour un nouveau projet visant à améliorer l’utilisation des données personnelles !

Ce dimanche soir, le média les Echos a publié un article avec une longue déclaration de Frank McCourt. La raison? Un nouveau projet lancé par le propriétaire de l’Olympique de Marseille visant à sécuriser davantage l’utilisation d’internet et notamment les données.

Les données personnelles sont exploitées par des portails du Net à leur seul avantage et pour orienter nos comportements — MCCOURT

Un quart de la somme investie servira donc à la protecton des données. Le reste permettra à l’Institut McCourt de trouver de nouveaux partenariats. Des contrats avec Sciences Po en France et Georgetown aux États-Unis ont été signés afin de « repenser la Toile. »

« J’ai grandi dans une famille irlandaise catholique de Boston respectueuse du bien public et qui a bénéficié de la démocratie capitaliste. En 2013, par reconnaissance avec ce que la société américaine nous avait donné, j’ai aidé à la fondation d’une école de politique publique à l’Université Georgetown de Washington pour laquelle j’ai investi 200 millions de dollars au total et dont une partie du cursus se penche sur ces questions. J’ai ensuite été alarmé par l’état du débat public lors de l’élection de Donald Trump en 2016 et j’ai découvert que la tech était une grande partie du problème, peut-être la principale. Les médias sociaux et le capitalisme de surveillance polarisent la société, rendent le dialogue impossible et sapent la confiance. Les données personnelles sont exploitées par des portails du Net à leur seul avantage et pour orienter nos comportements tandis que les effets de réseaux de cette nouvelle économie exacerbent les inégalités. » Frank McCourt – Source : Echos (20/06/21)