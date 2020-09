OM : McCourt est ravi et précise c’est « exactement pour cela que je suis venu à Marseille »

Frank McCourt s’est exprimé suite à la signature de la dernière recrue Luis Henrique. L’homme d’affaires américain semble satisfait de la tournure que prend le club.

Ses paroles sont rares. Sa présence l’est également. Mais ce vendredi, FCM a le bonheur de vous faire partager un extrait des propos du propriétaire de l’OM, Frank McCourt. L’Américain s’est livré suite au recrutement de Luis Henrique. Celui qui a racheté l’OM en 2016 parait épanoui par la tournure que prend son club. Il promet même de s’investir davantage pour le dernier deuxième de Ligue 1.

Je vais continuer à consacrer mon énergie au club — McCourt

« Depuis que j’ai racheté l’OM il y a 4 ans, j’essaie de développer une vision conjuguant développement footballistique, économique et en termes d’impact sociétal au service des Marseillais. Aujourd’hui est un moment très spécial pour moi avec, au même moment, le recrutement d’un important talent brésilien pour renforcer l’équipe sur le terrain et le lancement d’un partenariat inédit dans l’univers de la musique pour promouvoir les talents artistiques marseillais. C’est exactement pour cela que je suis venu à Marseille et que je vais continuer à consacrer mon énergie au club et à la ville avec la superbe équipe qui m’entoure. »

Frank McCourt – Source : OM (25/09/20)