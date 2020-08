OM : McCourt se fait dézinguer aux Etats-Unis !

Frank McCourt n’a pas laissé un très bon souvenir chez les Dodgers… L’homme d’affaires américain continue de se faire taper sur les doigts outre-atlantique.

Depuis 2016, Frank McCourt a repris l’Olympique de Marseille, en mettant Jacques-Henri Eyraud à la présidence. Après presque quatre ans à la tête du club, le duo n’a pas franchement convaincu les supporters marseillais…

Dodgers Nation, média relayant l’actualité du club de baseball de Los Angeles, très populaire aux USA a publié un article expliquant que McCourt est en train de rater totalement son passage à Marseille… Exactement la même chose que lorsqu’il était à la tête des Dodgers.

« Les fans (de Marseille, ndlr) ne voient aucune amélioration ni aucun futur dans cette équipe. Cela semble familier, pas vrai? Si vous avez été un fan des Dodgers depuis assez longtemps, vous vous souvenez de ce que c’était d’être aussi frustré avec une équipe sous son contrôle. »

Source : Dodgers Nation

Former #Dodgers owner Frank McCourt doing what he does best! Screwing the fans!https://t.co/O4ZeH8OFLI

— Dodgers Nation (@DodgersNation) August 17, 2020