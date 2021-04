OM : McCourt s’en prend violemment à la Super Ligue et une « élite autoprotégée »

À travers une tribune dans les colonnes du journal Le Monde, le propriétaire de l’OM Frank McCourt a éaffirmé être farouchement opposé au projet de Super Ligue Européenne…

Comme il l’avait fait savoir mercredi dernier à travers un communiqué, Frank McCourt dénonce le projet de Super Ligue Européenne. Et le fait savoir aujourd’hui dans le journal du Monde.

le monde du football a assisté à la tentative d’un groupe de clubs d’élite décidés à prendre le contrôle de ce sport – mccourt

« Ces derniers jours le monde du football a assisté à la tentative d’un groupe de clubs d’élite décidés à prendre le contrôle de ce sport. Leur volonté affichée était de s’arroger le pouvoir, de multiplier leurs revenus en dressant des barrières pour protéger leurs membres contre la concurrence ouverte et la participation démocratique. Devant la réprobation des autres équipes, des responsables politiques et, surtout, des supporteurs, la Super Ligue européenne s’est effondrée. La Super Ligue européenne représentait une menace existentielle pour le football, mais la consolidation de l’industrie technologique représente une menace existentielle pour l’humanité. Si l’on n’y prend garde, elle étouffera notre économie et consumera notre démocratie. Nous devons donc nous opposer à cette centralisation et soutenir un mouvement mondial garantissant que la richesse et le pouvoir ne peuvent être captés par une élite autoprotégée. Si nous voulons créer une société plus équitable et plus juste, nous devons nous assurer que chaque voix soit entendue. » Frank McCourt – source : Le Monde (25/04/2021)