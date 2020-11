OM : McCourt surpris (et agacé) par le mercato estival ?

L’OM se ridiculise en Ligue des Champions avec aucune victoire en trois matches. Si André Villas-Boas est pointé du doigt pour sa tactique et ses choix, le niveau affiché par des joueurs cadres est un problème majeur.

Ou sont passés les moteurs de la saison dernière ? André Villas-Boas s’entête à faire jouer Payet, Sanson, Benedetto ou encore Rongier… mais ces joueurs ne sont clairement plus capables de porter l’OM et encore moins en Ligue des Champions. Une faillite des cadres qui ne peut pas uniquement s’expliquer par la préparation tronquée par le Coronavirus. Et si la bonne saison dernière était un leurre sur le niveau intrinsèque de certains éléments ?

Pas d’offres pour les joueurs « bankables » de l’OM

Selon l’Equipe, le mercato estival olympien laisse perplexe à l’OM. Le quotidien sportif affirme que Villas-Boas s’interroge sur « l’absence d’offres concrètes de clubs huppés pour ses joueurs après une saison aboutie et une qualification en Ligue des champions. » Un constat qui serait partagé par Frank McCourt, l’homme d’affaires américain aurait à plusieurs reprise affiché son agacement concernant le faible nombre de ventes de joueurs cet été. Le niveau de l’effectif est clairement pointé du doigt aujourd’hui, même si certains joueurs comme Duje Caleta Car par exemple sont clairement en dessous de leurs capacités. Reste à savoir, si encore une fois le profil mental des joueurs correspond à l’exigence d’un club comme l’OM, surtout quand il dispute la Ligue des Champions…