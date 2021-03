OM – McCourt : « Un accord posant les bases d’une relation plus étroite entre le club et ses supporters »

Frank McCourt entend bien pérenniser le calme et la bonne entente avec les supporters marseillais. Dans un communiqué commun, le propriétaire de l’OM a adressé un message pour se félicité des discussions en cours…

Un nouveau chapitre pour l’OM, plaçant les supporters au cœur du club

«J’ai été très heureux de rencontrer les leaders des groupes de supporters à Marseille lors de ma visite début mars. Ils ont manifesté leur volonté de travailler ensemble pour construire un plan reconnaissant l’importance des supporters pour le succès de l’OM et dénonçant le recours à la violence. Nous sommes convenus à ce moment-là de nous asseoir à la même table pour parvenir à un nouvel accord. Je me réjouis de ce qui a été accompli depuis ce moment sous la responsabilité de Pablo en lien avec les groupes. Cela a permis de définir un accord posant les bases d’une relation plus étroite entre le club et ses supporters. C’est ainsi que nous construirons, ensemble, un nouveau chapitre pour l’OM, plaçant les supporters au cœur du club.» Frank McCourt – source : OM.fr (19/03/2021)