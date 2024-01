OM : Meité explique pourquoi il n’a pas tiré de penalty face à Rennes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Avant la reception de l’AS Monaco ce samedi soir, le défenseur Bamo Meité était en conférence de presse ce jeudi. Le défenseur central arrivé en provenance de Lorient l’été dernier a évoqué l’élimination en Coupe de France mais aussi pourquoi il n’a pas participé à cette longue séance de tirs au but.

Bamo Meité est revenu sur l’élimination de dimanche dernier face à Rennes. « On a été très déçu, on comptait beaucoup sur cette compétition. On a repris la semaine de travail. Il faut passer à autre chose. On a du travail en championnat. Il y avait des joueurs qui ont l’habitude de tirer. Ca a été une saison longue, mentalement ça n’a pas dû être évident pour les gardiens. Je sentais que ça allait être bientôt mon tour, mais Samuel y est allé avant. »

