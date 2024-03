OM : Meité ne veut pas s’emballer !

Titulaire dans un poste de latéral droit hybride, afin de préserver Clauss, Bamo Meité s’est exprimé après la victoire de l’OM face à Nantes en zone mixte. L’ancien lorientais veut continuer à gagner mais ne veut pas penser au classement.

Bamo Meïté s’est exprimé en zone mixte après la victoire de l’OM 2-0 face à Nantes dimanche soir. : « Il faut savoir gagner ces matches-là, on a su le prendre comme il le fallait, marquer vite. En deuxième période, Nantes venait plus nous chercher. On ressentait un peu de fatigue. C’était compliqué de ressortir les ballons. Il faut savoir parfois faire le dos rond en envoyant un ballon plus haut et remonter le bloc pour être solide. On a un attaquant (Pierre-Emerick Aubameyang) en forme ! Il est impressionnant à l’entraînement, il excelle et j’espère qu’il va continuer. On était dans une période difficile, là on est un peu mieux mais on reste concentrés, il reste encore du travail si on veut finir la saison en beauté. On voulait absolument les trois points. Le classement ? Je ne l’ai pas regardé, mais je sais qu’on est 7e. A trois points de la 4e place ? On va rester tranquille (rires) ».

🤩🇨🇮⚡️🇬🇦 Meïté complètement fan d’Aubameyang: « On le voit tous les jours à l’entraînement. C’est très impressionnant. Il continue d’exceller. On le savait. On est content pour lui et on espère pour le groupe qu’il va continuer. » #OM #TeamOM #OMFCN @Enzo_Marcon73 pic.twitter.com/icTKkLAV3Q — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 10, 2024