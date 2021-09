L’Olympique de Marseille commence idéalement sa saison. Après s’être imposé face à Monaco (0-2) samedi soir, l’équipe de Jorge Sampaoli monte en puissance. Sur RMC, l’ancien parisien Jérôme Rothen n’a pas caché qu’il apprécie les prestations olympiennes.

L’Olympique de Marseille poursuit sa bonne lancée. Après avoir été invaincu lors de sa préparation estivale, le club phocéen démontre toute sa solidité depuis le début du championnat. Avec 3 victoires et 1 match nul, l’équipe de Jorge Sampaoli monte en puissance sur le terrain. Victorieux lors du premier choc de la saison face à Monaco (0-2) samedi dernier, l’OM est toujours invaincu en championnat. Les joueurs olympiens semblent avoir parfaitement assimilé le système hybride mis en place par le technicien argentin.

Pour moi, l’OM c’est le concurrent numéro 1 du PSG – Jérôme Rothen

Sur les antennes de RMC, l’ancien parisien Jérôme Rothen a fait savoir qu’il apprécie les prestations du club phocéen cette saison.

« Quand tu vois l’état d’esprit, quand tu vois des joueurs qui se sont tout de suite acclimatés au contexte. Quand tu formes comme cela une équipe en si peu de temps, de réussir à dégager une force collective comme l’OM le fait, physiquement ils sont très bien, ils intègrent ce que demande Sampaoli. Ce n’est pas anodin, là Marseille a quand même écrasé Monaco alors qu’ils avaient des absents. Les voyants sont tous au vert, j’aime ce que je vois avec l’OM, c’est bon aussi pour la Ligue 1. Pour moi c’est le concurrent numéro 1 du PSG » Jérôme Rothen – Source : RMC (14/09/2021)

On s’éclate quand on regarde l’OM – Daniel Riolo

« Objectivement, ce que propose l’OM, le projet de jeu de Sampaoli depuis qu’il est arrivé, et là maintenant que ça prend forme avec les joueurs qu’il a recruté, c’est l’équipe la plus agréable à regarder. On s’éclate quand on regarde l’OM. Quand je regarde cette équipe je n’ai même pas envie de savoir comment ça joue je m’en fous. Il y a tout le temps du mouvement, de la générosité, un état d’esprit pour l’instant formidable. Est-ce que dans quelques temps ça va changer ? On verra bien, mais moi je n’ai pas envie de penser ça, j’ai envie de « kiffer ». Milik et Payet ne sont pas encore là et il peuvent encore bonifier cette équipe. A chaque fois qu’on voit cette équipe jouer on passe un super moment, c’est la base quand on est passionné par ce jeu. Je suis désolé pour les supporters parisiens qui ne veulent pas l’admettre, mais objectivement c’est indéniable. Ce n’est que du plaisir que d’envisager ce qui peut se passer avec cette OM. » Daniel Riolo – Source RMC Sport (13/09/2021)