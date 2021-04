OM : « Même dans un match maîtrisé Thauvin a du mal ! »

L’Olympique de Marseille a pris le meilleur sur le Stade de Reims vendredi soir à l’occasion de la 34e journée de championnat. Voici la note et l’appréciation de Florian Thauvin sur cette rencontre.

L’Olympique de Marseille est parvenu à s’imposer sur la pelouse du Stade de Reims (3-1) dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Alors que les marseillais ont maîtrisé le match dans l’ensemble, Florian Thauvin a lui eu beaucoup de mal à faire l’étalage de ses qualités.

Même dans un match maîtrisé, il a du mal !

L’OM n’a perdu le fil que pendant 35 min avant de s’imposer et ne laisser aucune chance à son adversaire. Dans une rencontre comme ça, les joueurs offensifs doivent s’amuser et proposer une belle prestation. Cela a été le cas de tous les attaquants, sauf Thauvin. Frustrant, il a fait beaucoup de mauvais choix. Une frappe non cadrée en dehors de la surface en début de match, une passe en cloche ratée pour Milik… Le reste du temps, il temporise pour trouver une faille et frapper sans regarder le positionnement de ses partenaires. En revanche, il se bat bien pour offrir l’avant dernière passe à Lirola pour le but égalisateur. Décevant tout de même.