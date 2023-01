OM : Même Pascal Dupraz s’enflamme pour Tudor !

Actuel 3ème de Ligue 1, à 3 points du dauphin, l’OM de Tudor propose du jeu. Tudor est responsable de la bonne forme de son équipe, avec un système de jeu offensif, tourné vers l’avant. Il s’adapte très bien à ses joueurs et leur donne l’envie de se surpasser. Des qualités que soulignent Pascal Dupraz (ancien coach en Ligue 1), lors de l’émission des Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Tudor s’adapte très bien à son groupe

»A Marseille on vibre tout le temps au Stade Vélodrome qui plus est. Je trouve que cette équipe et son entraineur tirent la quintessence des qualités dont elle dispose. Marseille n’a pas d’avant centre confirmé qui prend la profondeur, qui est capable de fixer. Et donc Tudor doit s’adapter depuis le début de la saison et ma foi il s’adapte fort bien, parce que Marseille évolue en équipe. Et j’en veux pour preuve la rentrée de Payet, à la 86ème minute. On désespérait de le voir rentrer comme souvent, depuis le début de la saison. Et dès la 86ème minute il est investit. Ce qui veut dire que Tudor, en tout cas c’est mon analyse, gère son effectif et son effectif adhère. Donc à partir de là, tout ce que cette équipe de Marseille démontre c’est de la solidité, une volonté de défendre en avançant. Et chaque fois qu’elle met ses principes en exergue elle est très dangereuse. » Pascal Dupraz – Source : RMC Les Grandes Gueules du Sport (29/01/2023)

Lors de son arrivée à l’Hellas Vérone, Tudor prônait déjà un football offensif. Un principe de jeu simple qu’il met en place depuis qu’il est à l’OM.

Mon système de jeu c’est la victoire.

»Je veux que mon équipe ait tout. Qu’elle court, qu’elle soit agressive. On donne des étiquettes aux équipes. Elle est comme ci, elle est comme ça. L’idée avec le ballon est de faire la passe juste. La clé est de s’adapter à son équipe. Les systèmes ne sont pas primordiaux. Ils viennent après le style, la façon de jouer. Cela n’a pas d’importance. L’identité est ailleurs. On voit, on ressent l’intensité, le mouvement sans ballon, pas un 4-2-3-1. » Igor Tudor – Source : BFM/RMC (14/08/2021)