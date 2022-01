OM : Même Zubizarreta est impressionné par son successeur Pablo Longoria !

Pablo Longoria est un très jeune président et en plus c’est un rare président étranger en Ligue 1. Avant d’accéder à ce poste, il a été recruté comme directeur sportif (head of football dixit JHE) et avait succédé à Andoni Zubizarreta.

Andoni Zubizarreta a accordé un entretien à Marca, il ne cache pas avoir été bluffé par la réussite de son compatriote à Marseille.

Longoria est arrivé en urgence et le club a gagné en tranquillité avec lui –Zubizarreta

« Si j’ai été surpris de voir Pablo Longoria nommé président à l’Olympique de Marseille ? Pablo est arrivé dans des circonstances exceptionnelles. Il m’a appelé quand il est arrivé en tant que directeur sportif et je lui ai expliqué ce que l’on faisait là-bas. Mais je n’ai pas eu beaucoup plus de contacts avec lui. Mais oui, c’était étonnant que Longoria accède à la présidence parce qu’en France, mis à part le Paris Saint-Germain, je crois qu’il n’y a pas de président qui ne soit pas Français. C’est pour cela que ça m’a surpris. Mais il est arrivé en urgence et le club a gagné en tranquillité avec lui, ce qui est méritoire dans un club aussi agité que l’Olympique de Marseille. » Andoni Zubizarreta – source : Marca (27/01/2022)

💥 MARCA entrevista a Andoni Zubizarreta. Habla del Barça, el Valencia, el Athletic, el Marsella… 🗣 « Con Bartomeu, no tuve la sensación de una crisis económica caótica » https://t.co/1GgSVY4PSU Por @Juan_Castro_10 — MARCA (@marca) January 28, 2022

Je suis sûr de mes capacités — Longoria

« Je suis venu ici à l’OM comme directeur général, avec plus de choses à gérer. Je suis content. Je suis sûr de moi-même après cette évolution naturelle dans le milieu du football. Oui, c’est une grande responsabilité d’être ici à Marseille, mais je n’ai jamais eu peur et je crois que dans tous mes nouveaux postes, j’ai cherché à apprendre le plus vite possible. (…) Parler d’un style personnel, c’est toujours difficile parce qu’il faut comprendre les personnes d’abord. Cela va être un style basé sur les choses que je sais faire, sur mon expertise du football. Je suis dans le football depuis que j’ai 18 ans et je vois beaucoup de dirigeants dans le monde du football, plus âgés que moi, mais avec la même expérience. Je suis sûr de mes capacités et surtout j’ai toujours cherché à me former autant que possible pour pouvoir avoir toujours plus d’ambition pour le football. » Pablo Longoria – source : France Bleu Provence (04/03/2021)