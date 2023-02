OM : Ménès a surtout vu deux joueurs marseillais à l’envers face à Nice

L’OM s’est incliné 1-3 à domicile contre l’OGC Nice, en Ligue 1. Sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès (ancien journaliste Canal+) explique que Payet de Vitinha n’était pas en forme pour ce match. Et pointe du doigt la mauvaise premières mi-temps de l’OM, qui a encaissé 2 buts.

L1 – J21 : « Nice peut recoller aux places européennes et jouer les trouble-fête » Retour sur les matchs de dimanche et notamment ce magnifique Marseille-Nice.https://t.co/m5cx68ncfZ — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 5, 2023

Payet physiquement a du mal a débuter un match et Vitinha n’était pas prêt

»Marseille comme contre Monaco, à un degrés moindre et comme à Nantes a raté sa première mi-temps. Avec un Payet, qui malgré toute l’amitié que je lui porte a maintenant, beaucoup de mal physiquement à débuter un match et Vitinha qui n’est pas prêt. Quand tu as deux joueurs comme ça, tu n’es pas si dangereux en première période. A la différence de Nice qui a ouvert le score sur une tête plongeante de Sofiane Diop, qui a bien suivi un tir repoussé. Puis par Laborde qui, lui aussi, a bien suivi un tir repoussé. A la mi-temps Tudor a fait les choix qui s’imposaient, il a sorti Payet et Vitinha. Il a fait rentrer Sanchez et Malinovskyi, évidemment le visage de l’OM a changé. Il y avait des arrières centraux qui débordaient, des pistons qui centraient, c’était un peu la foire au n’importe quoi. Mais on sait que cette foire au n’importe quoi déstabilise beaucoup les adversaires de l’OM. Il y a eu la réduction du score de Malinovskyi sur un centre à ras de terre de Clauss. On a cru une fois de plus que Marseille allait revenir, mais c’était sans compter le calme et la relance de qualité des aiglons. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (6/02/2023)