OM: Ménès dénonce « les termes anglais ridicules » d’Eyraud !

Le communiqué de Jacques-Henri Eyraud publié sur Linkedin fait réagir. Pierre Ménès critique le président marseillais et sa mauvaise gestion vis-à-vis de Zubizarreta…

Le journaliste Canal + Pierre Ménès dénonce l’attitude du président olympien Jacques-Henri Eyraud. Satisfait que André Villas-Boas reste à l’OM, il est néanmoins inquiet pour la saison prochaine des marseillais.

AVB ne sait pas avec qui il va travailler– Ménès

« Il dessine les contours de son manager général, ou je ne sais plus les termes anglais ridicules qu’il a utilisés, et de son directeur sportif. Cela veut dire que ni l’un ni l’autre ne sont choisis alors qu’il est bien évident qu’il avait décidé de se séparer de Zubizarreta depuis de longs mois. Gouverner c’est prévoir. Là, il y a une vraie défaillance et un vrai flou pour Villas-Boas qui ne sait pas avec qui il va travailler. » Pierre Ménès— Pierrot Face Car

