OM : Ménès dézingue « ces supporters ternissent l’image du club ! »

En réaction aux images et aux informations concernant un joueur frappé par les supporters, Pierre Ménès a déclaré que ces supporters ternissaient l’image du club.

Ce samedi a été très mouvementé à la Commanderie. Des centaines de supporters sont entrés dans le centre Robert Louis-Dreyfus, mis des fumigènes ainsi que des feux d’artifices. Des arbres ont été brûlé à l’entrée du complexe…

ce qui se passe à Marseille est inadmissible — MENES

Sur son compte Twitter, Pierre Ménès a réagi à cette intrusion qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux…

« On peut me raconter ce qu’on veut colère légitime et tout mais ce qui se passe à Marseille est inadmissible et l’image laissée parce ces supporters terni l’image du club. Et qu’on ne me parle pas de passion. On ne frappe pas les gens par passion » Pierre Ménès – Source : Compte Twitter (30/01/21)