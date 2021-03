OM : Ménès dézingue durement « l’effet Sampaoli » !

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la débâcle 3-0 de l’OM à Nice hier. Et selon le consultant de Canal +, les olympiens ne sont pas encore adaptés à la philosophie de jeu de Sampaoli…

Défait sèchement 3 buts à 0 face à Nice hier à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, Pierre Ménès croit connaître la raison de l’échec marseillais…

« Monaco s’amuse, Marseille rechute »

ses joueurs n’ont pas la caisse pour mettre en application le football de sampaoli – MENES

« L’OM de Sampaoli a lourdement chuté à Nice. La seconde période des Olympiens a été cataclysmique. Alors, j’attends de voir ce que vont dire tous ceux qui nous bassinent depuis quinze jours avec « l’effet Sampaoli ». On le sait, le football prôné par le technicien argentin est extrêmement exigeant sur le plan physique, comme l’était celui de Bielsa. Et clairement, ses joueurs n’ont pas la caisse pour le mettre en application. Même s’il a perdu du poids, Payet est hors de forme et Thauvin ne semble pas franchement mieux. Milik, qui a beaucoup de qualités, est trop seul. Et puis la défense marseillaise s’est montrée très nerveuse, à l’image de Caleta-car qui a inventé le concept de « je mets des coups et je souris à l’arbitre pour faire croire qu’il n’y a rien »… Les Niçois eux, ont continué à jouer leur jeu et ont enfoncé le clou. En face, l’OM n’a montré aucune réaction. Et le meilleur symbole de ça, c’est Mandanda. Il n’est responsable sur aucun des trois buts niçois, mais il est moins décisif qu’avant et surtout, son visage trahit une lassitude aussi immense que compréhensible… Sampaoli a trop d’expérience pour ne pas s’être enflammé après deux victoires étriquées face à Rennes et Brest et il doit commencer à avoir une idée plus précise de l’immensité du chantier qui l’attend » Pierre Ménès – Source : Canal + (20/03/21)