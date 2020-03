OM : Ménès explique pourquoi il n’y a plus de victoire au Vélodrome…

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a cédé le match nul face à Amiens au Vélodrome. Cela fait plusieurs matchs que les supporters n’ont pas vu une victoire dans leur stade. Un fait qui s’explique par de la fatigue physique selon Pierre Ménès.

L’OM n’a pris qu’un point de la réception d’Amiens ce vendredi soir. Un résultat décevant qui s’explique notamment par une baisse de régime physique selon Pierre Ménès. Dans son blog sur Canal +, le journaliste a fait le constat que les joueurs d’André Villas-Boas ne gagnaient plus au Vélodrome.

L’OM NE gagnE plus au Vélodrome et semble piocher physiquement — MENES

« L’OM a laissé passer une énorme occasion de consolider sa deuxième place vendredi soir en concédant le nul 2-2 face à Amiens alors que les Olympiens menaient encore 2-0 à dix minutes de la fin grâce à deux buts heureux signés Sanson et Payet. Auteurs d’une fin de match erratique et sauvés par la barre sur une tête de Guirassy, les Olympiens ne gagnent plus au Vélodrome et semblent piocher physiquement. Cette mauvaise opération a été mal vécue par Villas-Boas qui, pour une fois, a un peu pété les plombs en allant soulager sa frustration sur monsieur Letexier à l’issue du match, avec un carton rouge à la clé. Finalement, la seule bonne nouvelle de la soirée pour les Olympiens, c’est que Thauvin a pu jouer un petit quart d’heure et s’est même procuré une occasion. Mais le meilleur buteur marseillais des deux dernières saisons a logiquement manqué de rythme et va avoir besoin d’un peu de temps avant de donner à nouveau sa pleine mesure »

Pierre Ménès – Source: BLOG Canal +