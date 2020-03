OM: Ménès explique pourquoi les marseillais iront en LDC…

Ce vendredi, l’OM n’a pris qu’un point de la réception d’Amiens au Vélodrome. Pourtant, selon Pierre Ménès les marseillais devraient finir second du championnat…

L’Olympique de Marseille n’a pas pris les trois points face à Amiens ce vendredi soir en match d’ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Alors que l’écart se resserre avec les poursuivants (Lille et Rennes), le journaliste n’est pas inquiet pour les hommes de Villas-Boas.

Je vois l’OM en Ligue des Champions– Ménès

Il s’est exprimé sur twitter pour « Pierrot face Cam » :

« Si je vois l’OM en Ligue des Champions ? Pour l’instant oui car ils ont encore six points d’avance, ça fait 2 jokers. Et puis il y a un paramètre à prendre en ligne de compte, c’est que les prochains matchs vont être sûrement à huis clos et que ça va niveler les niveaux. C’est évident que pour l’OM, ça va être beaucoup moins dur d’aller à la Mosson jouer Montpellier sans public, que d’un autre côté ça sera évidemment beaucoup plus dur pour Marseille de battre Paris à huis clos au Vélodrome. Mais c’est vrai que ce match face à Montpellier, le match à Lyon et le match contre le PSG, ce ne sont pas des matchs où l’on peut penser que Marseille va prendre beaucoup de points. Mais il faut aussi que les autres clubs fassent des séries. Mais c’est vrai qu’avec ce match nul malencontreux face à Amiens, il y a un doute. » Pierre Ménès— Source: Pierrot Face Cam