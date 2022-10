OM – Ménès encense en joueur marseillais « sous-côté »

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a analysé la rencontre de l’Olympique de Marseille face au Sporting. L’ancien consultant de Canal + a apprécié le match d’Amine Harit.

Pierre Ménès a debriefé la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Sporting en Ligue des Champions. Le journaliste a souhaité mettre en avant la prestation XXL d’un joueur qu’il considère comme sous-côté à Marseille : Amine Harit.

Il a du dynamisme et de l’inventivité — Harit

« Ils ont raté ce qui était convenu avec le match le plus facile de la poule en faisant un match catastrophique face à Francfort et là, accueillir l’équipe leader du groupe (le Sporting, ndlr) dans nu Vélodrome à huis clos, en prenant un but à la première minute de jeu… Tout semblait parti pour une nouvelle soirée en enfer. Et c’est là que l’OM a pu compter sur un apport plus qu’appréciable en la personne du gardien Adan qui a foiré son dégagement et qui s’est fait contrer par Alexis Sanchez. Harit a donné l’avantage à l’OM après… L’excellent Amine Harit. Ce joueur, pour moi, qui a été très sous-côté depuis son arrivée et qui est en train de se faire la place qu’il mérite parce qu’il a du dynamisme et de l’inventivité. Mené 3-1 en étant un de plus, c’était une belle opportunité pour l’OM. Ils n’ont pas été vraiment mis en danger par une équipe qui a mal réagi en mettant des sales coups. L’arbitre a dû se dire qu’avec un rouge ça suffisait mais il y avait un ou deux tacles portugais qui méritaient certainement plus cher et c’est une équipe qui se la pète. Je suis persuadé qu’ils sont arrivés à Marseille en se disant qu’ils n’allaient faire qu’une bouchée de ces baltringues. Persuadé. Ils ne se sont pas affolé, ils pensaient que ce serait facile. C’est un comportement qui pour le coup n’est pas à la hauteur de la Ligue des Champions. » Pierre Ménès – Source : YouTube (04/10/22)