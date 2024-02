OM – Ménès : « Je lui souhaite de faire fermer toutes ces bouches! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 3-1 face au Shakthar en 16e de finale d’Europa League. Après ce match, l’ex journaliste Pierre Ménès a voulu rendre hommage à Jean Louis Gasset injustement critiqué selon lui…

Après la qualification obtenue par l’OM suite à sa victoire 3-1 face au Shakhtar, Pierre Ménès a apporté son soutient à Gasset. « Très content pour Jean-Louis Gasset qui est un mec formidable et qui a été honteusement attaqué sur son âge . Comment peut on oser dire qu’un mec est cuit à 70 ans? Je lui souhaite de faire fermer toutes ces bouches. »

Très content pour Jean-Louis Gasset qui est un mec formidable et qui a été honteusement attaqué sur son âge . Comment peut on oser dire qu’un mec est cuit à 70 ans? Je lui souhaite de faire fermer toutes ces bouches — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 23, 2024



Jean Louis Gasset était soulagé mais pas pour autant satisfait du niveau de jeu proposé après la victoire face au Shakhtar. « C’est une prise de conscience. Les mots ont pesé, parce que ce n’est pas le travail. Quarante-huit heures avant, vous faites des vidéos pour voir ce qu’il s’est passé lors des derniers matches, vous essayez de voir dans quel système ils se sentent le mieux pour ne pas révolutionner. Cela a plutôt été une histoire d’état d’esprit et de confiance. Il fallait que chaque joueur fasse un peu plus. Ce n’était pas difficile au vu des derniers matches. Être beaucoup plus simple, retrouver les fondamentaux, ne pas en rajouter. (…) Dans le vestiaire, j’ai seulement dit que c’était un premier pas. Dans l’état d’esprit, on ne pouvait pas être inférieurs à ce qu’on a fait ce soir, techniquement, il y a encore beaucoup de travail. Pour la suite, on ne se fixe pas de limites, on fera au mieux. Passer ce soir donne un peu d’air. Nous voulons gagner le plus de matches sur les douze journées de Ligue 1 qui restent, et passer le plus de tours possibles en Coupe d’Europe. Je sais que cette ville aime la Coupe d’Europe. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Auprès de mes joueurs, j’ai essayé pendant 48 heures d’être positif, de les décontracter. Je les avais sentis un peu tendus. Cela ne servait à rien de bouder dans son coin et de ne pas être content de soi. »

