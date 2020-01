OM : Ménès ne comprend pas le choix d’Eyraud concernant Villas-Boas…

Canal Football Club ce dimanche, Pierre Ménès a analysé cette sortie d’André Villas-Boas et a taclé les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Ce dimanche, Pierre Ménès était sur le plateau du Canal Football Club. L’occasion pour le journaliste sportif de revenir sur les tensions qu’il y a récemment eu entre André Villas-Boas, le coach de l’OM et le président Jacques-Henri Eyraud.

Lui mettre des bâtons dans les roues comme ça, c’est nul — MENES

Pour rappel, l’entraîneur portugais a évoqué la venue de Paul Aldridge en conférence de presse. Il déplorait de ne pas avoir été mis au courant par son dirigeant et de l’avoir appris dans la presse. De plus, AVB affirme ne pas vouloir que ses joueurs quittent le club avant la fin de la saison, sachant qu’il est en bonne position pour la course au podium. Pierre Ménès prend clairement position pour le coach.

« Villas-Boas ? Je pense que c’est une réconciliation de façade. Il faut connaître ce dénommé Aldrigde… ce n’est pas un homme qui a toujours les mains très propres, notamment concernant le transfert de Carlos Tévez à Aston Villa. Villas-Boas est un homme intègre, il a des résultats extraordinaires avec une équipe assez moyenne et je trouve que lui mettre des bâtons dans les roues comme ça, c’est nul » Pierre Ménès – Source : Canal +