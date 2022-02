OM : Ménès ne comprend pas pourquoi Sampaoli laisse ces deux joueurs sur le banc !

L’OM a concédé un triste match nul 1-1 face à Troyes dimanche. Sans volonté offensive, les hommes de Jorge Sampaoli se sont contentés d’essayer de conserver leur but d’avance, sans succès. Pierre Ménès ne comprend pas les choix du coach olympien…

Jorge Sampaoli a proposé quasiment la même équipe qui s’était imposé à Qarabag jeudi. Sauf que cette fois, l’OM n’avait pas deux buts d’avance au coup d’envoi, malgré tout le jeu proposé a été poussif et attentiste. Malgré une ouverture du score sur penalty, les marseillais ont été incapables de tuer le match. Pierre Ménès fustige les choix de Jorge Sampaoli sur son blog.

Je ne comprends pas la tactique de départ, je ne comprends pas les changements — Ménès

« Marseille a concédé un match nul incompréhensible à Troyes. Les Olympiens avaient ouvert le score sur un penalty indiscutable pour une faute de Baldé sur Guendouzi, transformé par Payet. Mais ensuite… je ne comprends ce que fait Sampaoli avec son équipe. Je ne comprends pas la tactique de départ, je ne comprends pas les changements, je ne comprends pas pourquoi l’OM joue sans Milik ni Bakambu face à l’ESTAC… L’égalisation de Touzghar en fin de match est venue sanctionner cette incapacité marseillaise à appuyer sur l’accélérateur et à se mettre à l’abri une fois qu’ils mènent au score. Les Phocéens avaient l’occasion de reprendre trois points d’avance sur Nice, à l’arrivée ils n’en ont toujours qu’un seul. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (27/02/2021)

Daniel Riolo a donné son sentiment sur le match nul du club marseillais à Troyes (1-1) lors de la 26e journée de Ligue 1 ce dimanche.

Payet, physiquement il commence à être cramé – Riolo

« Le nombre de fois où l’on pensait que l’OM pouvait faire un écart au classement. le nombre de fois où l’OM a perdu des points contre des « petits ». Le nombre de fois où l’OM a fait des matchs incompréhensibles face à des petites équipes… Marseille ne va pas bien, ce n’est pas dans les mêmes proportions qu’à Lyon mais entre Payet Milik Sampaoli, il s’est passé un truc, c’est en train de faire chier tout le monde et il ne trouve pas de solution. Il ne sait pas comment sortir de ça Sampaoli essaye d’expliquer et je pense que ça lui tape sur la tête. On n’est jamais sorti de cette situation et aujourd’hui l’OM est deuxième et Sampaoli ne trouve plus aucune solution. En ce moment il est dans le brouillard. Payet n’est plus là. Il a fait six mois ou il a facilité les choses à l’OM parce qu’il était bon. Aujourd’hui il est en train de lâcher. Physiquement il commence à être cramé … »Daniel Riolo – Source : RMC Sport (2702/2022)